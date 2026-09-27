Hombre es Asesinado a Balazos y Otro Queda Herido tras Ataque en Juárez, NL

Durante la madrugada, se registro un ataque armado que dejó como saldo a un hombre muerto y otro lesionado en un negocio tipo depósito ubicado en la colonia 31 de Diciembre, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La agresión con arma de fuego se registró sobre la avenida Coahuila, entre las calles Nava y Viesca, donde presuntamente dos hombre con armas largas llegaron a bordo de una motocicleta y al ingresar al establecimiento dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

El hombre que perdió la vida en el lugar del ataque armado fue identificado como Julián Garza, mientras que el lesionado se identificó como Óscar Garza, hermanos que se quedaban a cargo del depósito por las noches.

El reporte del ataque a balazos generó el despliegue de las autoridades de seguridad hasta el sitio. Elementos de la Policía Municipal, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalista y Servicios Periciales (ICSP) arribaron al lugar para acordonar la zona e iniciar con las indagatorias correspondientes.

En la escena del crimen fueron localizados diversos casquillos percutidos. Hasta el momento, los presuntos agresores no han sido identificados de manera oficial y siguen siendo buscados por las autoridades que continuan investigando el ataque a balazos en la colonia 31 de Diciembre, en Juárez.

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH