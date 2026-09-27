Balaceras

Hombre es Asesinado a Balazos y Otro Queda Herido tras Ataque en Juárez, NL

Dos hermanos fueron agredidos con armas de fuego cuando se encontraban a cargo de un depósito en la colonia 31 de Diciembre

Acordonan calles de colonia 31 de Diciembre tras ataque a balazos en JuárezEl lugar de los hechos fue acordonado para iniciar las indagatorias. Foto: N+

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