Ataque Armado Contra Centro de Rehabilitación en Culiacán Deja un Herido

Un hombre resultó herido durante un ataque armado contra un centro de rehabilitación de la colonia Revolución en Culiacán, donde los agresores utilizaron armas largas para disparar contra el inmueble.

La balacera ocurrió en las inmediaciones de las calles General Viviano Dávalos y Manuel Estrada. La fachada del centro quedó con impactos de bala y algunos cristales fueron destruidos; una vivienda cercana también presentó daños.

El lesionado, identificado de manera preliminar como una persona de origen chino, fue llevado a un hospital para su atención, después de que sufriera herida de bala en una de sus piernas.

Militares mantuvieron bajo resguardo el lugar mientras personal de la Fiscalía de Sinaloa realizaba las investigaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y localizar a los responsables.