Balaceras

Ataque Armado Contra Centro de Rehabilitación en Culiacán Deja un Herido

La fachada del centro quedó con impactos de bala y algunos cristales fueron destruidos

La fachada del centro quedó con impactos de bala y algunos cristales fueron destruidosAtaque Armado a Centro de Rehabilitación en Culiacán. Foto: N+

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