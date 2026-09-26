Cuba Reitera su Disposición al Diálogo con EUA Para Resolver Diferencias Bilaterales

Cuba mantiene su disposición a dialogar con Estados Unidos para intentar resolver las diferencias entre ambos países, afirmó este sábado el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El canciller señaló que La Habana también está abierta a establecer relaciones comerciales y de negocios con compañías estadounidenses, en medio de las tensiones entre ambos gobiernos.

"Siempre hemos estado y seguimos dispuestos al diálogo con el Gobierno de Estados Unidos para intentar encontrar solución a las diferencias bilaterales sobre las bases de seriedad, respeto, igualdad soberana, observancia del derecho internacional, sin injerencia en los asuntos internos ni precondiciones", dijo Rodríguez en su discurso ante la ONU.

Las declaraciones ocurrieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considerara que Washington y La Habana podrían alcanzar un acuerdo y señalara que no cree necesaria una acción militar.

El gobierno de Trump ha planteado como objetivo un cambio en el gobierno cubano. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene un embargo comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas y su administración ha incrementado la presión sobre la isla.

Un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a comienzos de este año ha aumentado las dificultades de Cuba, que enfrenta escasez de combustible y apagones, según la información proporcionada.

"Queremos ayudar a Cuba", dijo Trump antes de partir hacia Tennessee. "Queremos abrir Cuba a nuestra gente".

Ante la posibilidad de una acción militar, Rodríguez advirtió sobre sus posibles consecuencias para ambos países.

El canciller cubano manifestó que un eventual uso de la fuerza por parte de Estados Unidos provocaría muertes de cubanos y de jóvenes estadounidenses, además de una gran destrucción.

"Esperamos que nunca ocurra", agregó, tras advertir que "Cuba ejercería con toda su determinación y ejercería el legítimo derecho a defenderse".