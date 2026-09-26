¿De Qué Murió el Boxeador Arturo 'Lobito' Torres Tras Desvanecerse al Terminar Su Pelea?

El Comité Municipal de Box de Mexicali lamenta la muerte del boxeador Arturo 'Lobito' Torres, quien hace una semana se desvaneció después de una pelea en Baja California, por lo que fue internado en el Hospital General de Mexicali.

Tras la muerte del boxeador de 26 años a días de la pelea que tuvo contra Gilberto 'Torito' García, después de que se desvaneció en pleno ring en el séptimo episodio, en el Parque Vicente Guerrero, el mismo comité lamentó la noticia.

¿De qué murió Arturo 'Lobito'?

Fue el 19 de septiembre cuando el réferi intervino y al mismo tiempo, desde la esquina de Torres, optaron por arrojar la toalla, y posteriormente, el boxeador se desvaneció, por lo que personal médico subió al cuadrilátero para atenderlo.

Mientras el pugilista estaba hospitalizado, requirió una cirugía debido a un coágulo en el cerebro, y tras la intervención, su familia reportó que había sido exitosa, sin embargo, después permaneció en coma inducido bajo atención médica hasta que falleció.

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a toda la comunidad boxísticas. Nos unimos a su dolor y les deseamos fortaleza en este difícil momento", manifestó el Comité Municipal de Boxeo de Mexicali.