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¿De Qué Murió el Boxeador Arturo 'Lobito' Torres Tras Desvanecerse al Terminar Su Pelea?

El pugilista falleció días después de que desvaneció durante una pelea en pleno ring en el Parque Vicente Guerrero

Arturo Lobito TorresArturo 'Lobito' Torres murió después de estar en un coma inducido. Foto: Instagram @arturotorres.box

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Pérdida en el boxeo: Arturo 'Lobito' Torres fallece tras días de haberse desvanecido en el ring

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