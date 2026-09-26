'Baby Face': Así Fue la Vida del Luchador José Guadalupe Fuentes Ochoa

José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido como 'Baby Face' y apodado 'El Cañonero de Colima', desarrolló una trayectoria que lo llevó de los cuadriláteros de México y Japón a un negocio de comida ubicado cerca de la Arena México.

El luchador, originario de Colima, falleció a los 79 años. La noticia fue difundida el 25 de septiembre de 2026, aunque hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Baby Face comenzó su carrera profesional durante la década de 1970 y se convirtió en una figura habitual de escenarios como la Arena México y el Toreo de Cuatro Caminos. A lo largo de su trayectoria enfrentó a nombres reconocidos de la lucha libre mexicana, entre ellos El Perro Aguayo, Canek, Rayo de Jalisco y El Hijo del Santo.

También tuvo una etapa internacional, particularmente en Japón, donde trabajó durante varios años. Sus golpes y los llamados 'machetazos al pecho' formaron parte de su estilo sobre el ring, mientras que el apodo de 'El Cañonero de Colima' quedó ligado a su carrera.

Su trayectoria también llegó al cine. En 1990 participó en la película 'La verdad de la lucha', donde apareció acreditado con el nombre de 'Baby Face'.

Una lesión marcó el final de su carrera sobre los cuadriláteros alrededor del año 2000, después de más de dos décadas como luchador. Sin embargo, su relación con la lucha libre continuó desde otro ámbito.

Durante sus viajes a Japón, 'Baby Face' aprovechó sus días libres para aprender sobre la preparación de alimentos y, particularmente, sobre el arroz al estilo oriental. Al regresar a México, emprendió un negocio de comida en las inmediaciones de la Arena México.

Así surgieron 'Los Arroces del Baby Face', establecimiento ubicado en la colonia Doctores, en Ciudad de México. El negocio comenzó con la venta de huaraches y otros alimentos, pero posteriormente se especializó en platos de arroz con ingredientes y combinaciones inspiradas en la cocina oriental y adaptadas al gusto mexicano.

La conexión con la lucha libre también quedó plasmada en el menú. Algunos platillos recibieron nombres relacionados con compañeros y figuras del pancracio, entre ellos Perro Aguayo, Latin Lover, Shocker, Místico y Black Tiger.

De esta manera, el establecimiento se convirtió en una extensión de la trayectoria de 'Baby Face'. El luchador pasó de encontrarse frente a los aficionados desde el cuadrilátero a atenderlos detrás del mostrador.

En 2020, el medio estadounidense Los Angeles Times relató parte de esta transformación y señaló que los años como gladiador también dejaron secuelas físicas. El exluchador tuvo que someterse a cirugías para reemplazar una rodilla y ambas caderas.

José Guadalupe Fuentes Ochoa llevó su trayectoria desde Colima hasta algunos de los principales cuadriláteros de México y Japón, y posteriormente encontró en la cocina una forma de permanecer cerca del ambiente que marcó buena parte de su vida.

PT