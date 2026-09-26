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'Baby Face': Así Fue la Vida del Luchador José Guadalupe Fuentes Ochoa

El gladiador colimense recorrió escenarios mexicanos y Japón antes de retirarse para emprender un restaurante junto a la Arena México

El exluchador Baby FaceEl luchador, originario de Colima, falleció a los 79 años. Foto: Facebook El Zorrillo

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