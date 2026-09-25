Deportes

Muere el Exluchador Mexicano 'Baby Face' a los 79 Años de Edad

José Guadalupe Fuentes Ochoa tuvo presentaciones internacionales de lucha libre

baby faceLa lucha libre mexicana despide a José Guadalupe Fuentes Ochoa. Foto: Instagram @elhijodelsanto_oficial

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El mundo de la lucha libre despide a 'Baby Face'. De los cuadriláteros a la cocina, su impacto es inolvidable.

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