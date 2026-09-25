Muere el Exluchador Mexicano 'Baby Face' a los 79 Años de Edad

José Guadalupe Fuentes Ochoa, conocido en la lucha libre como 'Baby Face' y también como 'El Cañonero de Colima', murió a los 79 años de edad. La noticia fue confirmada este viernes 25 de septiembre por personas vinculadas con la lucha libre. Hasta el momento, no se ha informado la causa del deceso del exluchador.

'Baby Face' nació el 31 de agosto de 1947 en Colima y desarrolló gran parte de su trayectoria durante las décadas de 1970 y 1980, principalmente dentro del circuito independiente.

Durante su carrera tuvo participaciones en escenarios como el Toreo de Cuatro Caminos y la Arena México, además de presentaciones en Japón y Estados Unidos. También compartió el cuadrilátero con figuras como El Texano, Villano III, El Perro Aguayo, Canek, Scorpio y Huracán Ramírez.

Lamento profundamente la partida de mi querido “Baby Face”

José Guadalupe Fuentes Ochoa.

31 de agosto de 1947 — 25 de septiembre de 2026



Gran figura de la Lucha Libre Mexicana

y entrañable compañero de profesión.



Descanse en paz.



Nuestro más sentido pésame a su familia,… pic.twitter.com/M7UMEWMxaD — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 25, 2026

Su trayectoria estuvo relacionada con la entonces Empresa Mexicana de Lucha Libre, conocida como EMLL, y posteriormente con la Universal Wrestling Association, UWA.

Después de retirarse de los cuadriláteros, alrededor del año 2000, 'Baby Face' incursionó en la gastronomía. Durante sus viajes a Japón aprendió técnicas para preparar comida oriental y posteriormente abrió Los Arroces del Baby Face, en la colonia Doctores, cerca de la Arena México.

El establecimiento se convirtió en una actividad ligada a su segunda etapa de vida. Algunas preparaciones de arroz llevaban nombres relacionados con gladiadores, mientras el negocio era frecuentado por personas vinculadas con el ambiente de la lucha libre.

Con su muerte, la lucha libre mexicana despide a José Guadalupe Fuentes Ochoa, quien tuvo una destacada trayectoria durante varias décadas en el ring y posteriormente mantuvo un vínculo con este deporte desde su negocio de comida.

PT