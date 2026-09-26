La tarde de este viernes se reportó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años, luego de electrocutarse en el patio trasero de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Eco 2000, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información brindada por autoridades, el hombre intentaba conectarse de manera ilegal a la electricidad, por lo que colocó una escalera de aluminio sobre un charco y, al intentar realizar la conexión, sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes a la vivienda, ubicada en el cruce de las calles Tortuga Norte y Oso Polar, donde procedieron a resguardar la escena.

Posteriormente, se solicitó la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos para revisar que el lugar fuera seguro y permitir que agentes de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes para la investigación del caso.

Finalmente, una unidad del Servicio Médico Forense acudió al lugar para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicaría la necropsia de ley.