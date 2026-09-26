Accidentes

Hombre Muere Electrocutado en Fraccionamiento Eco 2000 de Ciudad Juárez

La víctima intentaba conectarse ilegalmente a la electricidad cuando recibió una descarga tras colocar una escalera de aluminio sobre un charco

Muere hombre electrocutado en el patio de su casaMuere hombre electrocutado en el patio de su casa. Foto: N+

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Un hombre de 40 años fallece electrocutado en el fraccionamiento Eco 2000. Intentaba una conexión eléctrica ilegal.

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