Choque entre Motocicleta y Automóvil Afecta Tráfico en Autopista de Tlaxcala

Una motocicleta y un automóvil protagonizaron un fuerte accidente vial sobre la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala provocando que el tráfico vehicular se detuviera por algunos minutos.

El choque entre las dos unidades ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas de este viernes 25 de septiembre de 2026 a la altura de Santa Cruz Techachalco, localidad del municipio tlaxcalteca de Panotla.

El conductor de un automóvil color plateado chocó contra un poste de energía eléctrica y lo dejó abandonado tras no poder escapar con él sobre la autopista México-Puebla.

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Por varios minutos el tramo carretero permaneció cerrado, mientras cuerpos de emergencias se encargaban de atender a las personas afectadas y retirar las unidades siniestradas.

En otro accidente, un conductor perdió la vida tras impactar su automóvil contra un poste de energía eléctrica sobre la lateral de la Vía Corta Chiautempan-Apizaco, en el estado de Tlaxcala.

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este viernes 25 de septiembre de 2026 a la altura de la colonia Santa Cruz Tetela, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiautempan.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista quien manejaba un vehículo tipo Chevrolet Chevy color blanco perdió el control. El impacto dejó al hombre, de entre 25 y 30 años, atrapado entre los restos de la unidad aún con vida.

Los paramédicos, bomberos y personal de Rescate Urbano utilizaron equipo hidráulico para liberarlo. Sin embargo, durante las maniobras el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los intentos de reanimación, fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Con información de N+

GMAZ