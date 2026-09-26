Accidentes

Choque entre Motocicleta y Automóvil Afecta Tráfico en Autopista de Tlaxcala

Cuerpos de emergencias se movilizaron al tramo carretero de Santa Cruz Techachalco para atender a las personas afectadas y retirar las unidades

Accidente Choque Automóvil Motocicleta Autopista San Martín Texmelucan TlaxcalaEl accidente ocurrió a la altura de la localidad de Santa Cruz Techachalco en Panotla. Foto: X @Trafico_Puebla

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Choque en Santa Cruz Techachalco: motocicleta y automóvil detienen tráfico en autopista. Conoce cómo se desarrolló el incidente y las acciones de emergencia.

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