Seguridad

Capturan Víbora Afuera de un Negocio en San Pedro, Coahuila

Autoridades informaron que el reptil será liberado en una zona despoblada de la ciudad

Capturan Víbora Afuera de un Negocio en San Pedro, CoahuilaElementos de Protección Civil aseguraron al reptil conforme al protocolo de resguardo de fauna silvestre. Foto: Protección Civil y Bomberos Municipales de San Pedro

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Elementos de Protección Civil aseguraron al reptil conforme al protocolo de resguardo de fauna silvestre

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