Capturan Víbora Afuera de un Negocio en San Pedro, Coahuila

Elementos de Protección Civil de San Pedro capturaron una víbora chirrionera que fue reportada al exterior de un negocio comercial ubicado sobre la avenida Guerrero, entre las calles 16 de Septiembre y Juan Antonio de la Fuente.

El reporte se recibió este viernes alrededor de las 09:40 horas, por lo que de inmediato acudió al lugar la Unidad 32 de Bomberos. Al arribar, los comerciantes señalaron al personal el sitio exacto donde se encontraba el reptil.

Luego de asegurar el área, los elementos procedieron a capturar la víbora sin que se registraran incidentes. El operativo se realizó con las medidas necesarias para evitar algún riesgo tanto para los trabajadores del establecimiento como para las personas que se encontraban en los alrededores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protección Civil Captura Víbora al Exterior de Negocio en San Pedro, Coahuila

De acuerdo con Protección Civil, el ejemplar permanecerá bajo resguardo y posteriormente será liberado en una zona despoblada, alejada del entorno urbano, como parte de las acciones para proteger a la fauna silvestre y prevenir situaciones de riesgo para la población.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar acercarse o intentar capturar por cuenta propia a este tipo de animales y solicitar el apoyo de personal especializado en caso de localizar algún reptil dentro de zonas habitadas.