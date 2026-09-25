Profesor Lleva Gratis a Niños a la Escuela en su Vehículo en Torreón, Coahuila

En el ejido San Agustín, de Torreón, vive Daniel Pérez, profesor de la Escuela Centenario, quien desde hace 21 años se dedica a la docencia y actualmente trabaja en el turno vespertino. Para evitar que los estudiantes de la comunidad tengan dificultades para acudir a clases, decidió utilizar su propio vehículo para trasladarlos diariamente.

El profesor adaptó un automóvil, para llevar y regresar de la escuela a alrededor de 20 niños que viven en distintos sectores cercanos. Debido al espacio disponible en el vehículo, realiza varios recorridos para completar los traslados y que todos puedan llegar a sus planteles.

La iniciativa surgió con el objetivo de que ningún niño se quedara sin clases. Durante las primeras tres semanas del ciclo escolar, más estudiantes se fueron incorporando a la ruta, por lo que actualmente son menores de cinco colonias y comunidades quienes reciben este apoyo de manera gratuita.

N+ acompañó al profesor durante uno de sus recorridos, en el que primero recoge a los pequeños para llevarlos a la escuela, además de trasladar a un joven de secundaria hasta su plantel. Posteriormente continúa con su ruta hacia la Escuela Centenario y, al finalizar la jornada, realiza nuevamente el recorrido para llevar a los estudiantes de regreso con sus familias.

Daniel Pérez no cobra por los traslados y asegura que realiza esta actividad como una forma de apoyar a sus alumnos y contribuir a que continúen con su educación.