Sociedad

Profesor Lleva Gratis a Niños a la Escuela en su Vehículo en Torreón, Coahuila

El hombre adaptó su automóvil para trasladar a los menores a sus escuelas y evitar que pierdan sus clases.

Profesor Lleva Gratis a Niños a la Escuela en su Vehículo en Torreón, CoahuilaEl profesor traslada de manera gratuita a 20 niños hasta sus escuelas. Foto: N+

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