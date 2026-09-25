Desalinizadora de Rosarito Planea Ser Nueva Fuente de Agua para Baja California

La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua informó que la nueva Planta Desalinizadora de Rosarito operará como una fuente alternativa de abastecimiento para reducir la dependencia directa del Acueducto Río Colorado-Tijuana, esto con el objetivo de mitigar el histórico desabasto de agua potable en la zona costera de Baja California.

El titular de la dependencia explicó que el proyecto busca brindar estabilidad hídrica a la región, especialmente durante la temporada de verano, cuando la demanda del recurso aumenta significativamente y genera interrupciones en el servicio de las colonias.

La desalinizadora tendrá una capacidad total de producción de 2 mil 200 litros por segundo. De esta cifra, mil 600 litros se destinarán a Tijuana, 300 litros a Playas de Rosarito y los 300 litros restantes reforzarán el suministro del municipio de Ensenada.

Además el proyecto contempla la infraestructura para una red de distribución completamente nueva para abarcar las zonas altas de los tres municipios, sectores donde el desabasto y los tandeos suelen ser más constantes y existe baja presión de agua.

JMR