Sociedad

Desalinizadora de Rosarito Planea Ser Nueva Fuente de Agua para Baja California

La planta producirá el vital líquido para reducir la dependencia del Acueducto Río Colorado y abastecer a las zonas altas de la costa

Desalinizadora de Rosarito Planea Ser Nueva Fuente de Agua para Baja CaliforniaDesalinizadora de Rosarito Planea Ser Nueva Fuente de Agua para Baja California | Foto: N+

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