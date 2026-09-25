Política

Congreso de Oaxaca Aprueba la Desaparición del Ayuntamiento de Juchitán tras Detención de Edil

El gobernador Salomón Jara solicitó esta mañana la medida con la finalidad de instaurar a una nueva autoridad que asuma el cargo

Sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca. Foto: Congreso de Oaxaca

Sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca. Foto: Congreso de Oaxaca

Fuerzas Armadas Federales vigilan Juchitán tras la detención del presidente municipal

Foto: Especial

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