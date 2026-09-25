Congreso de Oaxaca Aprueba la Desaparición del Ayuntamiento de Juchitán tras Detención de Edil

Los habitantes de Juchitán, Oaxaca, viven momentos de incertidumbre, luego de que el presidente municipal Miguel "N" fuera detenido esta semana por presuntamente brindar protección a integrantes del grupo criminal “Los Cromos”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A dos días de la captura del edil, el Ayuntamiento sigue sin relevo.

Tras esto, esta tarde, en sesión extraordinaria, el Congreso de Oaxaca avaló procedente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza.

El Pleno del Congreso de Oaxaca aprobó el dictamen relativo a la desaparición del Ayuntamiento con 35 votos a favor y cero en contra.

"Se declara aprobado en lo general y en lo particular con 35 votos el decreto mencionado; remítase al Ejecutivo del estado para efectos del artículo 53 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca". Después de 40 minutos de sesionar el único punto del día, el Congreso levantó la sesión.

#ElCongresoInforma | Congreso de Oaxaca declara procedente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza



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La desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza se da tras la detención de su alcalde el 23 de septiembre por casos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Ante esto, la Fiscalía de Oaxaca solicitó la vinculación a proceso en contra del edil identificado como "Quetu", y contra Carlos Alberto “N”, alias, “La Parca”, debido a que las investigaciones refieren que están vinculados al grupo delictivo “Los Cromos”.

“Los Cromos” operan en la región del Istmo de Tehuantepec. Son señalados por amenazar a pequeños y grandes comerciantes a cambio del cobro de piso o extorsiones. También están relacionados con la venta de drogas y homicidios donde emplean extrema violencia. Asimismo, participan en la gestión de redes de protección para el tráfico de migrantes y en la extracción ilegal de combustible.

A la captura del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez y Carlos Alberto, “La Parca”, se suma la detención de John Kenny “N”, excomisionado de Seguridad Pública del municipio entre 2023 y 2024. El exmando policial está acusado por su participación en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, ya que presuntamente brindó protección a “Los Cromos”.

Debido a lo anterior, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó esta mañana que solicitaría al Congreso local una sesión urgente para la Desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, con la finalidad de instaurar a una nueva autoridad que asuma el cargo.

"He instruido al secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar formalmente la desaparición del ayuntamiento de Juchitán y con ello dar paso, conforme lo establece la ley, al nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal a efecto de que conduzca temporalmente el gobierno municipal y los asuntos públicos de Juchitán", afirmó a través de un video.

En tanto, la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza emitió un comunicado en el que señala que, ante las circunstancias que atraviesa el municipio y derivado del pronunciamiento realizado por el gobernador, manifiestan “su disposición de sumarse a toda acción institucional que contribuya a recuperar la normalidad administrativa”.

“En este momento, consideramos fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para construir una salida institucional que ponga por delante el interés de Juchitán”, indicó en el texto.

Asimismo, la Secretaría Municipal pidió que en las investigaciones contra el alcalde de Juchitán garanticen “en todo momento sus derechos, el debido proceso, así como las condiciones que permitan el acompañamiento de su familia.

“Este momento (Juchitán) requiere responsabilidad, prudencia y voluntad para que nuestra ciudad pueda retomar cuanto antes su vida institucional y cotidiana. Juchitán necesita que sus instituciones funcionen”, puntualizó el comunicado.

Por el momento, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca aseguró que la Seguridad Pública en el municipio está a cargo del Estado, en coordinación con la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía de Oaxaca.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPC) confirmó la revisión y retiro de armas a la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, como parte del protocolo para garantizar el control estricto del armamento, el cual consiste en: 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres.

“Ha sido trasladado y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la SSPC, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal, en el municipio de Santa María Coyotepec”, señaló.

Las autoridades refieren que la medida es preventiva y se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal, así como a las nulas condiciones jurídicas necesarias al interior del Ayuntamiento de Juchitán.

EPP