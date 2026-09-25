Joven Muere Ahogado en Represo de Campo Agrícola en la Costa de Hermosillo

Un adolescente de 17 años perdió la vida al ahogarse en un represo de un campo agrícola de la Costa de Hermosillo, donde ingresó a bañarse la tarde del jueves.



El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas en el campo agrícola San Javier, contiguo al Ejido Carrillo Marcor, a la altura del kilómetro 45 de la carretera a Bahía de Kino. Al percatarse de que las prendas de Luis estaban en la orilla del represo, personal administrativo y jornaleros comenzaron a buscarlo, sin lograr localizarlo.



Ante la posibilidad de que se encontrara dentro del agua, solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Elementos del Departamento de Bomberos del poblado Miguel Alemán acudieron al sitio y realizaron la búsqueda, hasta localizar el cuerpo del joven aproximadamente a 10 metros de la orilla.



Luis era originario de Chiapas y había viajado a la Costa de Hermosillo para trabajar como jornalero agrícola. Debido a que era menor de edad no pudo ser registrado en la nómina y se encontraba en proceso de regresar a su estado natal en un transporte contratado por el administrador del campo, en el que también viajarían otros trabajadores.



El cuerpo fue trasladado al área de Medicina Legal de la Fiscalía estatal, donde permanecerá en espera de ser reclamado por sus familiares para su traslado a Chiapas.