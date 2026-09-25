Seguridad

Joven Muere Ahogado en Represo de Campo Agrícola en la Costa de Hermosillo

El cuerpo del menor, originario de Chiapas, fue rescatado por Elementos del Departamento de Bomberos del poblado Miguel Alemán

Joven Muere Ahogado en Represo de Campo Agrícola en la Costa de HermosilloJoven Muere Ahogado en Represo de Campo Agrícola en la Costa de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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