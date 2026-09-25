Movilidad

¿Hay Doble No Circula Hoy 26 de Septiembre? Confirman Carros con Restricción en CDMX y Edomex

Checa el calendario del Hoy No Circula y si hay Contingencia Ambiental este sábado 26 de septiembre 2026, pues varios autos descansan en CDMX y Edomex

Hay Doble Hoy No Circula sábado 26 de septiembre 2026 carros con restricción en CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula tienen variaciones en su implementación de este sábado. Foto: Cuartoscuro

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