¿Hay Doble No Circula Hoy 26 de Septiembre? Confirman Carros con Restricción en CDMX y Edomex

Llegamos al cuartos y último sábado del mes y debido a la reciente activación de la Contingencia Ambiental, checa si hay Doble Hoy No Circula sabatino este 26 de septiembre 2026, así vas a saber qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex según el calendario de programa de restricción vehicular.

Después de cuatro meses suspendido, a mediados de septiembre se activó la fase 1 de contingencia en CDMX y el Estado de México. Dicha medida trajo consigo la implementación del Doble No Circula el 13 de septiembre 2026 en pleno domingo, fecha en la que se acostumbra no aplicar la restricción vehicular para dar paso libre a los automovilistas.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

El riesgo de contaminación aumentó para la población durante las últimas horas, pero las autoridades aún no ven la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México. Aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 26 de septiembre 2026.

Hoy No Circula 26 de septiembre 2026: Qué carros y placas no salen por restricción

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 26 de septiembre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el cuarto viernes del mes:

Carros con holograma 2 .

Autos con holograma 1 y terminación de placas 0, 2, 4, 6, 8 .

Vehículos con placas foráneas.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula sabatino 26 de septiembre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este sábado.

AO