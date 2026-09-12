Doble Hoy No Circula 13 de Septiembre: Así Aplica por Contingencia en CDMX y Edomex
Checa qué carros no circulan este domingo, pues la CAME activó la Contingencia Ambiental en el Valle de México
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Checa qué carros no circulan este domingo, pues la CAME activó la Contingencia Ambiental en el Valle de México
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Después de varios meses de buena calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió activar el Doble Hoy No Circula mañana domingo 13 de septiembre 2026 en CDMX y Edomex, por eso acá te decimos qué carros no circulan en el Valle de México por la Contingencia Ambiental.
Fue durante la tarde de este sábado que la autoridades activaron la Fase 1 por Contingencia en Ciudad de México y parte del Estado de México. La calidad del aire en el Valle de México se mantuvo estable un buen tiempo, en gran parte por las lluvias registradas, pero con el aumento de las temperaturas se tuvieron que tomar medidas al respecto, como el Doble No Circula.
De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es muy mala debido a la presencia de ozono. Esto hizo que la CAMe tuviera que implementar medidas adicionales para disminuir la contaminación.
Debido a que el riesgo de contaminación es alto para la población, las autoridades ambientales decidieron activar la Contingencia Ambiental para este domingo en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.
El Doble Hoy No Circula 13 de septiembre 2026 opera desde las 05:00 de la mañana de este domingo y hasta las 22:00 horas de la noche. Los autos que no van a poder salir por la restricción son los siguientes:
Vehículos con holograma de verificación 2.
Carros con holograma 1, terminación de placa IMPAR: 1, 3, 5, 7, 9.
Vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placas 7 u 8.
Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” deben dejar de circular de 10:00 a 22:00 horas.
Con el Doble No Circula 13 de septiembre 2026 en activo, eso significa que los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este domingo.
AO