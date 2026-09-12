Movilidad

Doble Hoy No Circula 13 de Septiembre: Así Aplica por Contingencia en CDMX y Edomex

Checa qué carros no circulan este domingo, pues la CAME activó la Contingencia Ambiental en el Valle de México

Doble Hoy No Circula domingo 13 de septiembre 2026 así aplica restricción en CDMX y Edomex por Contingencia AmbientalVuelve el Doble No Circula este domingo 13 de septiembre 2026 por Contingencia Ambiental. Foto: Cuartoscuro

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