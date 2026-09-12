Doble Hoy No Circula 13 de Septiembre: Así Aplica por Contingencia en CDMX y Edomex

Después de varios meses de buena calidad del aire, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió activar el Doble Hoy No Circula mañana domingo 13 de septiembre 2026 en CDMX y Edomex, por eso acá te decimos qué carros no circulan en el Valle de México por la Contingencia Ambiental.

Fue durante la tarde de este sábado que la autoridades activaron la Fase 1 por Contingencia en Ciudad de México y parte del Estado de México. La calidad del aire en el Valle de México se mantuvo estable un buen tiempo, en gran parte por las lluvias registradas, pero con el aumento de las temperaturas se tuvieron que tomar medidas al respecto, como el Doble No Circula.