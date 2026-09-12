Emiten Alerta Amarilla Por Fuertes Lluvias para Toda la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y caída de granizo para toda la Ciudad de México.

Luego de una jornada de intensas lluvias que causó la suspensión momentánea del servicio en el Aeropuerto Benito Juárez y afectaciones en diferentes áreas de la capital, se ha advertido por posibles precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros.

Después de las lluvias registradas en la Ciudad de México el viernes, el Gobierno capitalino informó que se registró un volumen de precipitación acumulado superior a los 6.2 millones de metros cúbicos.

Considerando que la cantidad estimada con la que se llenaría el estadio Banorte sería de 1.9 millones de metros cúbicos, el volumen acumulado de agua que cayó bastaría para llenarlo poco más de 3 veces.

Para este sábado, se prevén vientos con velocidad mayor a 50 kilómetros por hora y lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.