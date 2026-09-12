Sociedad

Lluvia y Fuertes Vientos Azotan al Área Metropolitana de Guadalajara

En Plaza del Sol y la zona centro de Tlaquepaque se reportaron tormentas moderadas, pero con encharcamientos

Lluvia en GDLChapultepec fue de las zonas más afectadas. Foto: N+

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Tormentas impactan el Área Metropolitana de Guadalajara. Chapultepec y Plaza del Sol entre las zonas afectadas.

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