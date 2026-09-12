Lluvia y Fuertes Vientos Azotan al Área Metropolitana de Guadalajara

La lluvia azotó nuevamente al Área Metropolitana de Guadalajara, afectando distintos puntos de municipios como Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara.

En zonas como Chapultepec y la colonia Moderna se reportaron tormentas desde las 16:40 horas, mientras que en Tlaquepaque se registró lluvia moderada acompañada de fuertes vientos.

Por su parte, en Zapopan también se presentó una tormenta, principalmente en los alrededores de Plaza del Sol.

Foto: N+

Cabe mencionar que, el paso a desnivel de 8 de Julio y Washington podría cerrarse debido a la lluvia. Elementos de Protección Civil ya se encuentran en el punto.

Es importante que durante estas circunstancias se evite zonas inundadas o transitar cerca de ríos y canales, ya que el nivel del agua suele aumentar. Procura mantenerte en casa si no es necesario salir.