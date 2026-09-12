Sociedad

Colocan Altar para Despedir a Oso Yogui en el Parque Morelos de Tijuana, BC

Personal del Simpatt instaló flores y comida en homenaje al ejemplar que habitó el recinto durante alrededor de dos décadas

Colocan Altar para Despedir a Oso Yogui en el Parque Morelos de Tijuana, BCColocan Altar para Despedir a Oso Yogui en el Parque Morelos de Tijuana, BC | Foto: N+

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