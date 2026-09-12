Colocan Altar para Despedir a Oso Yogui en el Parque Morelos de Tijuana, BC

Un altar en memoria del oso Yogui fue colocado en el Parque Morelos de Tijuana, donde personal del Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana (Simpatt) rindió homenaje al ejemplar que vivió alrededor de 20 años en el recinto.

El espacio fue instalado con flores, comida y otros detalles para recordar al oso, quien durante años formó parte de los animales que habitaban el parque.

La ciudadanía también fue invitada a acudir y dejar ofrendas, flores o algún detalle como parte de la despedida para Yogui.

El altar permanecerá como un espacio para que visitantes y trabajadores del Parque Morelos puedan rendir homenaje al ejemplar y recordar los años que pasó en el recinto.