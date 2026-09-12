Muere Motociclista en Carretera Atlixco-Puebla; Familiares Retienen a Policías

Un accidente cobró la vida de un hombre identificado como José ‘N’ , quien circulaba a bordo de su motocicleta sobre la carretera Atlixco-Puebla.

A la altura del kilómetro 20, el motociclista fue impactado por una camioneta provocando que saliera proyectado.

El hombre, quien era originario de San Pablo y se dedicaba a repartir pedidos de abarrotes, perdió la vida derivado a la gravedad de sus heridas.

Ante este accidente, el cuerpo de emergencias fue notificado por lo que arribaron elementos policiales y paramédicos.

La familia de José ‘N’ fue informada sobre el fatal accidente por lo que acudieron a realizar la identificación del cuerpo.

De acuerdo a testimonios, el conductor de la otra unidad quedó metros adelante del percance, sin embargo, más tarde fue retirado a bordo de una patrulla.

Ante esta situación, familiares de José ‘N’ se manifestaron en la vialidad y retuvieron a policías municipales de Santa Isabel Cholula en busca de justicia y respuestas sobre el paradero del presunto responsable del accidente.

Cabe destacar que el repartidor dejó en orfandad a dos hijos, por lo que sus seres queridos buscan que se haga justicia.

La carretera Atlixco-Puebla fue cerrada durante varios minutos por parte de los pobladores inconformes, quienes además señalaron que el Servicio Médico Forense (Semefo) tardó en llegar para realizar las diligencias correspondientes.

Durante estos hechos, familiares aseguran que un conductor tomó la vialidad e intentó cruzar el filtro de seguridad, lo que pudo ocasionar otro incidente.

Autoridades viales exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y respetar los límites de seguridad.

El Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, la familia busca que la muerte de José ‘N’ no quede impune.

Con información de N+

MCS