Accidentes

Muere Motociclista en Carretera Atlixco-Puebla; Familiares Retienen a Policías

El repartidor José ‘N’ perdió la vida luego de ser impactado por una camioneta, ahora buscan saber el paradero y situación legal del responsable

Motociclista muere tras accidente en la carretera Atlixco-Puebla.Motociclista pierde la vida en carretera Atlixco-Puebla. Foto: Facebook Canal 80

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José 'N' muere tras ser impactado por una camioneta en Puebla, familiares exigen justicia y respuestas sobre el responsable.

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