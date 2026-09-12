Tráiler es Impactado por Tren en Av. Las Americas en Guadalupe, Nuevo León

Un tren terminó por embestir y volcar la parte trasera de un tráiler de carga luego de que el chofer de la unidad pesada intentara ganarle el paso. Los hechos ocurrieron sobre las avenidas Las Americas, Anillo Vial Metropolitano y Via a Tampico, a la altura de la colonia Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León.

Hasta este punto de inmediato arribaron autoridades de seguridad y rescate, quienes de inmediato comenzaron con las labores necesarias. Pese a lo aparatoso de este percance, el chofer del tráiler volcado resultó ileso.

El tráiler siniestrado transportaba dos dos remolques que llevaban dentro materiales para reciclaje y acero, mismo que quedó tirado sobre la carpeta asfáltica. Se espera que sea durante las próximas horas que llegue a este punto otra unidad de carga para recoger dichos objetos.

Tránsitos municipales ya se encuentran en este punto realizando las labores necesarias para liberar la circulación debido a que la avenida Las Americas se encuentra cerrada. Autoridades pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes.

Minutos más tarde, en redes sociales comenzó a circular el momento del percance. En dicho material, se puede percibir como el tráiler alcanza a cruzar, pero el tren termina por impactar el segundo remolque de esta unidad. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen las responsabilidades correspondientes.