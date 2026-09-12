Accidentes

Tráiler es Impactado por Tren en Av. Las Americas en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades reportan tráfico lento y cierres viales en la zona del percance

Choque trenEl tren impactó una de las cajas del tráiler. Foto: PCNL

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