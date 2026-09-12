Camión de Personal Estuvo a Punto de Caer de Puente en García, Nuevo León

Un camión de personal estuvo a punto de caer desde un paso elevado ubicado a la altura de la colonia Héroes de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León. Una cámara de seguridad captó el momento en que este percance ocurrió.

El accidente ocurrió luego de que el conductor de este camión presuntamente realizara una mala maniobra, lo que provocó que terminara estrellándose contra el barandal de un puente. La unidad quedó con las llantas al aire, por lo que los tripulantes comenzaron a entrar en crisis.

Fue el mismo chofer de este transporte de personas quien comenzó a evacuar la unidad para poner a salvo a los trabajadores de una empresa, mismos que acababa de ser recogidos para regresar a su hogar. Hasta este punto llegaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León para asegurar el área.

Autoridades señalaron que en sitio no hubo personas lesionadas. Rescatistas ya se encuentran realizando los cierres de carriles sobre esta vía para evitar que se registre un percance mayor. Se espera que sea durante las próximas horas cuando a este punto llegue una grúa para retirar la unidad.

Serán las autoridades correspondientes quienes lleven a cabo las investigaciones necesarias para deslindar las responsabilidades correspondientes y determinar cual fue la razón de este accidente.