Accidentes

Camión de Personal Estuvo a Punto de Caer de Puente en García, Nuevo León

Las llantas del transporte quedaron al aire luego de que terminara por impactarse contra el barandal de un paso elevado

Choque camiónEl camión de personal quedó con la parte delantera suspendida en el aire. Foto: Garcianos Unidos

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