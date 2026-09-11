Roban 800 Mil Pesos a Cliente en un Banco en la Central de Abastos en Guadalupe, NL

Una persona fue despojada de 800 mil pesos en efectivo luego de ser asaltada al interior de un banco ubicado dentro de la central de abastos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba formada al interior de la sucursal bancaria. Minutos más tarde, un sujeto llegó al lugar, sacó un arma y encañonó al afectado para exigirle el dinero en efectivo que portaba en ese momento.

Tras cometer el robo, el sujeto huyó del sitio. Hasta este punto se movilizaron varias unidades de la Policía Municipal, quiene comenzaron con las investigaciones correspondientes para tratar de localizar al presunto ladrón.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto huyó del lugar en algún vehículo, por lo que autoridades ya se encuentran revisando cámaras de seguridad cercanas y de la sucursal bancaria. A este punto también llegaron agentes de investigación, mismos que confirmaron la cantidad robada.

Pese a que esta sucursal bancaria se encuentra bajo resguardo, las bodegas y fruterías de la central de abastos se encuentran en su funcionamiento habitual. Locatarios expresaron sentirse preocupados tras esta situación, por lo que pidieron a las autoridades realizar más operativo en este punto.