Seguridad

Roban 800 Mil Pesos a Cliente en un Banco en la Central de Abastos en Guadalupe, NL

Autoridades ya investigan como sucedió este presunto atraco, sobre la avenida Chapultepec

Asalto en bancoUn cliente fue despojado de 800 mil pesos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+