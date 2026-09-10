Detienen a Chofer de Revolvedora tras Accidente y Muerte de Joven en Monterrey

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmaron la detención del conductor de la revolvedora que presuntamente ocasionó un accidente, sobre la avenida Paseo de los Leones, en cual se reportó la muerte de una joven.

El sujeto fue identificado como Carlos Alberto “N”, de 42 años de edad, quien fue arrestado en el estado de Tlaxcala. Agentes de investigación señalaron que ya se encuentran realizando las labores necesarias para trasladar al sujeto hasta Nuevo León y así continuar con los procedimiento necesarios.

Carlos Alberto “N” será investigado por el delito de homicidio a título de culpa grave tras ser el presunto responsable de provocar este accidente vial donde se vio involucrada la revolvedora que tripulaba y un vehículo en el que viajaban dos jóvenes, uno de ellos fallecido.

Luego de que ocurriera este percance, el presunto responsable huyó del lugar, por lo que se espera que sea investigado y juzgado por más delitos. Hasta el momento no se informó cómo sucedió su arresto. Se espera que en los próximos días se den más detalles sobre su traslado.

Un día antes de esta detención, los padres de la adolescente fallecida habían dicho para N+ Monterrey que continuarán en búsqueda de justicia y que presentaría una iniciativa que llevaría por nombre Monse, en honor a su hija.

DAGM