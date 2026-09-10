Seguridad

Detienen a Chofer de Revolvedora tras Accidente y Muerte de Joven en Monterrey

El sujeto fue arrestado en Tlaxcala luego de ser buscado durante varios días

Detenido choferEl sujeto fue arresstado en Tlaxcala. Foto: FGJNL

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