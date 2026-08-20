Choque e Incendio de Camión Revolvedora Deja Un Muerto y Un Herido en Monterrey

Una persona murió y otra resultó lesionada luego de un accidente en el que un camión tipo revolvedora terminó incendiándose sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de Cumbres del Sol.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría sufrido una falla mecánica mientras circulaba por la zona y presuntamente se quedó sin frenos, provocando el impacto contra varios vehículos.

Tras el choque, el camión revolvedora comenzó a incendiarse y uno de los automóviles involucrados también fue alcanzado por las llamas, quedando prácticamente calcinado.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y Nuevo León, Bomberos de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes trabajaron para sofocar el fuego y atender a las personas involucradas.

Como consecuencia del accidente, se confirmó el fallecimiento de una persona, mientras que otra resultó lesionada y recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia.

La circulación en dirección de oriente a poniente fue cerrada mientras se realizaban las labores de rescate y se retiraban las unidades involucradas.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.