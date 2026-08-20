Accidentes

Choque e Incendio de Camión Revolvedora Deja Un Muerto y Un Herido en Monterrey

Una falla mecánica habría provocado que la unidad perdiera el control y se impactara contra varios vehículos.

Un muerto tras accidenteUn muerto tras accidente. Foto: PC NL

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El accidente movilizó a cuerpos de emergencia, mientras la vialidad permanece cerrada en la zona.

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