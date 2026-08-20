Economía

Sheinbaum Habla sobre Dólar a Menos de 17 Pesos: ‘Tenemos Una Economía Muy Sólida’

La presidenta de México destaca también que hay confianza internacional en la economía del país

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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Sheinbaum resalta la fortaleza económica de México con el dólar por debajo de 17 pesos. ¿Cómo impacta esto en las remesas y exportaciones? Descubre los detalles.

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