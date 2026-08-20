Sheinbaum Habla sobre Dólar a Menos de 17 Pesos: ‘Tenemos Una Economía Muy Sólida’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la solidez de la economía nacional este 20 de agosto de 2026, luego de que el dólar ha cotizado en menos de 17 pesos en los últimos días.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, también recalcó que hay confianza internacional en la economía mexicana.

“Tenemos una economía muy sólida como todos los países del mundo, porque hoy todos los países del mundo, por el cambio internacional derivado de los aranceles que decidió el presidente Trump (Donald) o la administración Trump, pues ha modificado la economía mundial y México pues no ha sido la excepción”, contestó la mandataria al ser cuestionada sobre la reciente cotización del dólar.

Sheinbaum añadió que se ha logrado obtener una buena condición en esa materia, y aunque hay modificaciones, “la economía está sólida”, reiteró.

Incluso, la titular del Ejecutivo enfatizó que el empleo también está creciendo y auguró que con los proyectos de inversión la economía mexicana crecerá aún más.

Y ante versiones de que se pueden perder remesas y exportaciones al bajar el precio del dólar, comentó que hay sectores que pueden tener ventajas con un peso muy sólido, pero hay quienes no.