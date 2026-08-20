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Sandra Bullock Revela que Bryan Randall Estuvo Enfermo Durante la Mitad de su Relación

Sandra Bullock habló sobre la lucha secreta de Bryan Randall contra la ELA y revela cómo anticipó el duelo durante la enfermedad del fotógrafo.

sandra-bullock-bryan-randall-muerte-enfermo-mitad-relacionFoto: Getty Images

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Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock, padeció ELA durante años. La actriz comparte cómo anticipó el duelo y protegió a sus hijos mientras mantenía el diagnóstico en privado.

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