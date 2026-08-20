Sandra Bullock Revela que Bryan Randall Estuvo Enfermo Durante la Mitad de su Relación

Por primera vez en tres años, la actriz Sandra Bullock habló sobre la muerte de su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, quien falleció en agosto de 2023, tras enfrentar ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

Bullock explicó en el podcast Smartless que Randall le pidió mantener su diagnóstico en secreto, una petición que ella respetó pese a los costos emocionales que eso implicaba.

Según contó, la enfermedad coincidió con el aislamiento del inicio de la pandemia, lo que agravó su sensación de soledad durante el proceso.

"Estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación y el diagnóstico llegó casi al mismo tiempo que el confinamiento por la pandemia", señaló la actriz.

La pareja, que comenzó a salir en 2015. Se conocieron cuando Randall fue contratado para fotografiar el cumpleaños del hijo de Bullock. Mantuvieron la relación fuera de los reflectores durante años.

La actriz relató que el diagnóstico de ELA no fue inmediato, sino un proceso de casi un año de descarte de síntomas antes de confirmarse la enfermedad, que en el caso de Randall no era de origen hereditario.

Bullock también habló del impacto que tuvo la situación en sus dos hijos, Louis y Laila, quienes fueron plenamente conscientes del deterioro de Randall pese a los esfuerzos por protegerlos, y para quienes buscó apoyo con terapeutas infantiles.

La actriz admitió que solo su hermana conocía la situación durante buena parte del proceso, y que ni siquiera se lo contó a amigos cercanos.

Uno de los momentos más íntimos de la conversación fue cuando Bullock confesó que comenzó a procesar el duelo por Randall cuatro años antes de su muerte, anticipándose a su papel como cuidadora. La actriz reconoció que apenas en el último año logró superar la culpa que sentía por lo vivido durante ese periodo.

Randall murió el 5 de agosto de 2023 a los 57 años. En su momento, su familia pidió respetar su decisión de mantener la enfermedad en privado y agradeció a médicos y enfermeras que los acompañaron durante el proceso.