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El Príncipe Harry y Meghan Regresan a Vivir a Reino Unido con sus Hijos Archie y Lilibet

Después de seis años, los duques de Sussex regresarán a vivir a Gran Bretaña con sus hijos, quienes comenzarán clases ahí en septiembre, informó People.

principe-harry-y-meghan-markle-regresan-a-vivir-reino-unido-con-hijos-archie-y-lilibetFoto: Getty Images

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Harry y Meghan se mudan a Reino Unido con sus hijos, Archie y Lilibet. La decisión marca un nuevo capítulo para la pareja, manteniendo su independencia económica.

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