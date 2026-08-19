El Príncipe Harry y Meghan Regresan a Vivir a Reino Unido con sus Hijos Archie y Lilibet

Tras seis años de residir en Estados Unidos, el príncipe Harry y Meghan Markle se mudan de vuelta a Reino Unido junto con sus dos hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, según reveló en exclusiva la revista People.

De acuerdo con la publicación, los duques de Sussex regresarán al país europeo por un periodo extendido a partir de este mes, y los niños comenzarán clases ahí en septiembre.

La pareja conservará su residencia en Montecito, California, y su casa de vacaciones en Portugal, mientras se establecen en una residencia no relacionada con la realeza, en suelo británico. Tanto la ubicación de la nueva casa como la escuela de los menores se mantienen en secreto.

Se trata de la primera casa familiar que Harry y Meghan tendrán en Reino Unido desde que entregaron Frogmore Cottage, la residencia en Windsor que la reina Isabel II les había cedido, luego de que el rey Carlos III les pidiera desocuparla tras la publicación de las memorias de Harry, Spare, en 2023.

El rey Carlos III fue notificado del plan el domingo 16 de agosto, y según la fuente de People, recibe de buena manera la posibilidad de ver más seguido a la familia de su hijo.

El rey aclaró que la mudanza no modifica el estatus de Harry y Meghan como miembros no activos de la realeza, en línea con el acuerdo que alcanzaron cuando se separaron de sus funciones oficiales en 2020.