Así Fue el Accidente de Tránsito Donde Murió el Cantante Germán Medina

El mundo de la música regional mexicana está de luto tras la muerte del cantante Germán Medina, de 21 años, y su ingeniero de sonido Olaf Rubio Merino. En N+ te compartimos lo que se sabe del accidente vial donde ambos jóvenes perdieron la vida.

Las autoridades han dado a conocer que fallecieron al instante la madrugada del 17 de agosto de 2026 luego de chocar contra una barrera de contención y volcar su automóvil en la autopista Tepic-Matanchén, en Nayarit.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante conducía un Volkswagen Vento de regreso tras una presentación en el municipio de San Blas. A la altura del kilómetro 18, cerca del poblado de Mecatlán, se estrelló de frente con una camioneta que supuestamente estaba volcada y abandonada en medio de la carretera.

El vehículo que estaba accidentado previamente no tenía ningún tipo de señalamiento en la carretera, que estaba totalmente oscura.

El músico habría intentado esquivar la camioneta, pero perdió el control del vehículo y el automóvil se estrelló contra la barrera de contención y comenzó a dar múltiples volteretas sobre el asfalto.

Los peritajes han demostrado que, tras el impacto, uno de los ocupantes salió proyectado hacia el pavimento, mientras el otro quedó atrapado entre los restos prensados del vehículo.

Paramédicos que acudieron a la zona confirmaron que ambos fallecieron en el lugar de los hechos. Las autoridades de Nayarit continúan con la investigación para deslindar responsabilidades por una camioneta que obstruía la autopista.

HVI