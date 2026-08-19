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Así Fue el Accidente de Tránsito Donde Murió el Cantante Germán Medina

El músico perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una barrera de contención

Así Fue Accidente de Tránsito que Terminó con la Vida del Cantante Germán MedinaAutoridades acordonan accidente en el que murió Germán Medina, cantante y acordeonista de 21 años. Foto: Facebook Tepic
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