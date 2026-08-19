SEP Calendario Escolar 2026-2027: Confirman Fecha del Primer Puente de Septiembre

El Ciclo Escolar 2026-2027 está por comenzar y los estudiantes se preparan para regresar a las aulas en exactamemte 13 días. A pesar de la emoción por comenzar nuevos proyectos, también hay emoción por el primer puente de septiembre; estos son los detalles.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 31 de agosto aproximadamente 23.4 millones de alumnos vuelven a clases, tomando en cuenta el número de alumnos registrados en el ciclo anterior.

Pero no solo ellos regresan, también 1.2 millones de docentes, quienes estarán al frente en 231.7 mil escuelas públicas y privadas que imparten clases en preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, las autoridades educativas han recomendado a los padres de familia a reutilizar los artículos de papelería de ciclos anteriores, ya que esto representa un menor gasto para el regreso a clases.

De acuerdo con las autoridades, se estima que por cada estudiante las familias destinan entre 3 mil y 4 mil pesos para surtir por completo una lista de útiles nuevos. Usar colores, lapiceras, mochilas y cuadernos que quedaron con hojas limpias, puede disminuir considerablemente los costos.

Así como regresan a clases los alumnos, prácticamente viene su primer descanso. Debido a que en el calendario de la SEP del ciclo escolar 2026-2027, quedaron estipulados los puentes oficiales durante el año educativo.

El primer asueto está programado para el miércoles 16 de septiembre, por la Independencia de México, pero lo que los alumnos esperan es el primer fin de semana largo tras regresar a clases, por eso, el 25 de septiembre será el “primer puente” del año, aunque no es por un feriado oficial, sino por la sesión ordinaria del Consejo Técnico, por lo que no habrá clases ese día, así que podrán disfrutar del viernes 25, junto con ese fin de semana.

Los siguientes puentes serán el 2 de noviembre por la celebración del Día de Muertos, el 16 de noviembre por la Revolución Mexicana (se recorre el día por el 20 de noviembre).

Una semana más tarde, el viernes 27 de noviembre, será la siguiente sesión del Consejo Técnico, por lo que no habrá clases.

El último día de clases de la primera mitad del ciclo escolar 2026-2027 llegará el viernes 18 de diciembre. Las clases no se reanudarán hasta el jueves 7 de enero.

EPP