Educación

SEP Calendario Escolar 2026-2027: Confirman Fecha del Primer Puente de Septiembre

Las autoridades dieron a conocer los detalles del primer fin de semana largo para estudiantes del nivel básico

Estos son los puentes del Ciclo Escolar 2026-2027 en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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