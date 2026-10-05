Seguridad

Muerte de María Fernanda Cimbra a México: Cronología del Caso de la Exalumna de la UDLAP

Estudiantes y amigos protestan en San Andrés Cholula, Puebla, tras hallazgo de la joven sin vida en su departamento

Operativo policial luego de muerte de María Fernanda en Puebla. Foto: Captura de pantallaOperativo policial luego de muerte de María Fernanda en Puebla. Foto: Captura de pantalla
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