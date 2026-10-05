Muerte de María Fernanda Cimbra a México: Cronología del Caso de la Exalumna de la UDLAP

En San Andrés Cholula, Puebla, se registró otro feminicidio que ya cimbró al país: María Fernanda fue encontrada sin vida en el departamento que compartía con su pareja. Según las autoridades, la joven falleció a causa de asfixia por sofocación.

En N+ te presentamos la cronología de este caso, por el que estudiantes y amigos salieron a las calles del municipio para exigir justicia.

El sábado 3 de octubre, la familia perdió contacto con la joven de 24 años, exalumna de Arquitectura de la Universidad de la Américas Puebla (UDLAP).

Su padre, el señor Evanivaldo Castañeda, narró que María Fernanda no contestó ningún tipo de mensaje, por lo que decidieron ir a buscarla a su departamento en el barrio de San Juan Aquiahuac, en San Andrés Cholula.

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En el sitio, se encontraron con los papás del novio de la joven, identificado como Bryan Alexandro ‘N’.

De acuerdo con el testimonio, los señores les impidieron el paso e incluso cerraron el domicilio con llave.

“Entonces se tomó la decisión de entrar a la fuerza, porque sabíamos que algo había pasado, y fue cuando encontramos a mi hija sin vida”, contó.

Mariana, hermana de María Fernanda, narró que ella fue la primera que vio a la joven; entonces solicitaron la presencia de la policía.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) emitió un comunicado en el que informó que la victima fue localizada sin vida las primeras horas del 4 de octubre.

Tras iniciar las investigaciones y realizar la necropsia de ley, la dependencia dio a conocer que la joven murió por asfixia por sofocación, asociada a hemorragia subaracnoidea (sangrado grave en el espacio entre el cerebro y el tejido que lo cubre) por traumatismo craneoencefálico.

Ese mismo domingo, a las 08:00 horas, Bryan Alexandro 'N', de 26 años, se presentó al lugar de los hechos.

De acuerdo con la FGE, el hombre pidió el acceso al departamento, y al recibir la negativa, presuntamente ofreció 5 mil pesos a los policías para que le permitieran entrar.

“Ante la negativa, habría adoptado una actitud agresiva y también intentado agredir físicamente a los elementos, por lo que fue detenido y puesto a disposición por hechos con apariencia de delitos de resistencia de particulares y cohecho”, dijo la dependencia.

Ante el feminicidio, las autoridades dijeron que sigue en curso la carpeta de investigación, entrevistas, inspecciones y dictámenes periciales, entre ellos estudios de criminología, a fin de establecer plenamente las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

En un principio, los papás de María Fernanda dijeron que la joven y su pareja estaban matriculados en la UDLAP, pero la institución indicó que ninguno de los dos eran alumnos actuales. Más tarde señaló que sí había sido estudiante de la universidad, pero había dejado de serlo desde hacía más de un año.

En redes sociales, el alcalde de Huejotzingo, Roberto Solís, lamentó la muerte de la joven, quien dijo era hermana de una colaboradora del Ayuntamiento.

SPB