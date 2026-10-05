Homicidios

Revelan Causa de Muerte de María Fernanda 'N' al Interior del Domicilio que Rentaba

Se confirmó la detención de Bryan Alexandro 'N' de 26 años de edad, quien alrededor la mañana del domingo se presentó en el lugar de los hechos

La joven presentaba visibles huellas de violencia.La joven presentaba visibles huellas de violencia. Foto: FGE Puebla

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Trágico caso en Puebla: María Fernanda 'N' muere por asfixia y traumatismo. Bryan Alexandro 'N' detenido, pero no por feminicidio.

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