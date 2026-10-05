Después de realizar la necropsia a María Fernanda 'N' víctima de presunto feminicidio en Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que la causa de muerte fue por asfixia por sofocación asociada a hemorragia subaracnoidea, es decir, sangrado grave en el espacio entre el cerebro y el tejido que lo cubre, por traumatismo craneoencefálico.

A horas del hecho ocurrido en la privada de la 14 Oriente y 4 Norte en San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula, la madrugada del 4 de octubre, la institución encargada de la procuración de justicia en la entidad ha recabado grabaciones de cámaras de videovigilancia en la zona y el procesamiento del lugar.

Además, confirmó la detención de Bryan Alexandro 'N' de 26 años de edad, quien alrededor de las 8:00 horas del domingo se presentó en el lugar de los hechos, sin embargo, la aprehensión fue por la presunta comisión de delitos de resistencia de particulares y cohecho y no por el feminicidio de María Fernanda 'N'.

Al llegar al lugar y solicitar acceso al inmueble recibió la indicación de retirarse en ese momento Bryan Alexandro ofreció 5,000 pesos a los policías para que le permitieran el ingreso y ante la negativa se tornó agresivo e intentó agredir físicamente a los uniformados motivo por el que fue detenido y puesto a disposición por los señalamientos.

No obstante, sigue en curso la carpeta de investigación, entrevistas, inspecciones y dictámenes periciales entre ellos estudios de criminología a fin de establecer plenamente las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento y determinar con sustento científico y jurídico la posible participación de las personas relacionadas con los hechos.

Con información de Maribel Espinoza

JAPR