María Fernanda 'N' de 23 Años Fue Asesinada en Cholula, Puebla: Su Novio Fue Detenido

Una joven identificada como María Fernanda 'N' de 23 años, fue hallada sin vida en el domicilio donde rentaba, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

El hallazgo ocurrió durante la mañana después que sus papás perdieran contacto total desde la noche anterior. Presuntamente María Fernanda 'N' fue asesinada por su actual pareja.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el feminicidio de la joven, y la detención del novio, con quien vivía. Horas más tarde personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo en el domicilio ubicado en la 10 Oriente.

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Al respecto la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP) se pronunció sobre la muerte de María Fernanda 'N', luego de que versiones periodísticas aseguraban que era estudiante de la institución, sin embargo, aclararon que no era alumna ni egresada.

Posteriormente Roberto Solís, Presidente Municipal de Huejotzingo en Puebla, lamentó la muerte de la joven, y se solidarizó con la familia, agregando que María Fernanda fue colabora del ayuntamiento que encabeza.

Por la tarde la fiscal general Idamis Pastor Betancour, reconoció que hubo lentitud en las diligencias tras el presunto feminicidio, sin embargo, confirmó la detención del hombre que la habría asesinado, identificado como Alexandro Bryan 'N' originario de Querétaro.

Con información de N+

JAPR