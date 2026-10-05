Seguridad

María Fernanda 'N' de 23 Años Fue Asesinada en Cholula, Puebla: Su Novio Fue Detenido

La joven perdió contacto con su familia y fue localizada al día siguiente con huellas de violencia en su domicilio de San Andrés Cholula

El cuerpo de la joven fue localizado con visibles huellas de violencia.El cuerpo de la joven fue localizado con visibles huellas de violencia. Foto: Facebook Cholula La Bella

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Tragedia en San Andrés Cholula: María Fernanda 'N' fue encontrada muerta en su domicilio. La Fiscalía de Puebla detiene a su pareja como sospechoso del feminicidio.

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