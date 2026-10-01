Homicidios

Vinculan a Expareja de Abigail Joseline por su Presunto Feminicidio en Puebla

Emmanuel Juan 'N' habría matado a golpes a la víctima al interior de una vivienda en la colonia Ferrocarril del municipio de Esperanza

Vinculado Emmanuel Juan N Feminicidio Abigail Joseline Colonia Ferrocarril Esperanza PueblaEmmanuel Juan 'N' habría matado a golpes a la mujer en Esperanza, Puebla. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Feminicidio en Esperanza, Puebla: Emmanuel Juan 'N' enfrenta prisión preventiva por la muerte de Abigail Joseline. La investigación sigue en curso. Descubre los detalles de este suceso.

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