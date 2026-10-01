Vinculan a Expareja de Abigail Joseline por su Presunto Feminicidio en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que obtuvo auto de vinculación a proceso con prisión preventiva justificada contra Emmanuel Juan ‘N’, de 25 años de edad, señalado como probable responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de su concubina.

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 18:00 horas, al interior de una vivienda ubicada en la calle 12 Poniente, en la colonia Ferrocarril del municipio de Esperanza, Puebla.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el imputado agredió físicamente a Abigail Joseline 'N' mediante múltiples golpes contusos en diversas partes del cuerpo.

A consecuencia de la violencia ejercida, la víctima falleció a causa de luxofracturas de columna cervical de origen traumático, siendo localizada sobre una cama dentro del inmueble.

Tras la detención del presunto agresor, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres recabó y expuso los datos de prueba pertinentes ante la autoridad jurisdiccional en la audiencia inicial.

El Juez de Control determinó vincular a proceso a Emmanuel Juan ‘N’, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante todo el procedimiento y estableciendo un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual fenece el 1 de enero de 2027.

Por último, la FGE Puebla refrendó su compromiso de actuar con celeridad y rigor técnico para investigar y sancionar todo hecho de violencia contra las mujeres en la entidad.

Con información de N+

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