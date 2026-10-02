Seguridad

Detienen a Sujeto con Arma de Fuego Exclusiva de las Fuerzas Armadas en Tlaxcala

Juan 'N' fue arrestado mientras se encontraba armado en inmediaciones del fraccionamiento Los Álamos en el municipio tlaxcalteca de Huamantla

Sentenciado Juan N Posesión Ilícita Arma de Fuego Exclusiva Fuerzas Armadas Huamantla TlaxcalaJuan 'N' fue arrestado mientras estaba armado en el municipio de Huamantla. Foto: X @FGR_Tlax

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La FGR en Tlaxcala logra sentencia contra Juan 'N' por portar arma militar. Conoce los detalles del operativo en Huamantla que llevó a su arresto.

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