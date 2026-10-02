Detienen a Sujeto con Arma de Fuego Exclusiva de las Fuerzas Armadas en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala dio a conocer que obtuvo de un juez una sentencia de cuatro años de prisión contra Juan ‘N’, al acreditar plenamente su participación en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Una vez expuestos elementos de prueba contundentes, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad obtuvo la referida sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) contra el sujeto, en los términos solicitados por la FGR.

Los hechos refieren que, elementos de la policía municipal de Huamantla fueron alertados por un reporte del C2, referente a que en el fraccionamiento Los Álamos se encontraba una persona con actitud sospechosa en un vehículo negro, y que los vecinos se encontraban temerosos de dicha circunstancia.

Al llegar al lugar identificaron al individuo reportado, a quien le mencionaron el motivo de su presencia. Al practicar una revisión, aseguraron un arma de fuego que, por su calibre, pertenece exclusivamente a las fuerzas armadas, por lo que Juan ‘N’ fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

En otro caso, la FGR en Tlaxcala obtuvo de un juez sentencia de dos años y once meses de prisión contra Eduardo ‘N’, al acreditar plenamente su participación en el delito de portación de arma de fuego sin licencia y portación de cartuchos para armas del uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la sentencia condenatoria, en los términos solicitados por la FGR; además el sujeto fue acreedor a una multa de 92 UMAS.

Los hechos refieren que elementos de la Policía Municipal de Apizaco fueron abordados por un ciudadano, quien denunció que momentos antes una persona le apuntó con un arma de fuego, al parecer para asaltarlo, y proporcionó a los oficiales las características físicas y el lugar donde aún se encontraba el probable agresor.

Al llegar al lugar, los policías identificaron a la persona reportada y se acercaron a practicarle una revisión. A Eduardo ‘N’ le aseguraron un arma de fuego, de la que no cuenta con la licencia correspondiente para su portación, por lo que fue detenido.

Con información de N+

GMAZ