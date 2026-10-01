Localizan Cuerpo Sin Vida Flotando en Canal de Aguas Negras en Tlaxcala

El hallazgo de restos humanos en un canal movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades esta mañana, en San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Fueron localizados en el sitio conocido como el canal, en la zona de Tepexco, perteneciente al Barrio de San Bartolomé, a un costado de la calle Venustiano Carranza.

Al llegar, los cuerpos de emergencia confirmaron la presencia de lo que aparentemente corresponde a una extremidad humana, por ello el área fue acordonada y notificaron a la fiscalía general de justicia del estado.

Personal forense y de investigación quedó a cargo de las diligencias para determinar si los restos corresponden a hombre o mujer, así como establecer su procedencia y las circunstancias en las que llegaron a ese punto.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si fueron arrastrados por las corrientes generadas por las lluvias o si fueron abandonados en el lugar.

Con información de N+

JAPR