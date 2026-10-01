Seguridad

Localizan Cuerpo Sin Vida Flotando en Canal de Aguas Negras en Tlaxcala

Cuerpos de emergencia confirmaron la presencia de lo que aparentemente corresponde a una extremidad humana en San Pablo del Monte

Autoridades no han determinado si se trata de un hombre o mujer.Autoridades no han determinado si se trata de un hombre o mujer. Foto: Facebook MCN Informativo

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Restos humanos movilizan a las autoridades en Tlaxcala. Pobladores reportaron una extremidad flotando en el agua.

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