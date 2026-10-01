Seguridad

SNTE Sección 38 Lamenta Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila

El sindicato expresó su solidaridad con los estudiantes, docentes y familias de las víctimas

SNTE Sección 38 Lamenta Ataque en Secundaria de Torreón, CoahuilaEl ataque con armas blancas dejó como saldo una mujer sin vida y cuatro personas lesionadas. Foto: N+

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