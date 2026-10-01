SNTE Sección 38 Lamenta Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 38, lamentó y reprobó el ataque registrado en la Escuela Secundaria General No. 13 del ejido La Unión, en Torreón, donde una integrante del personal directivo perdió la vida y maestros y estudiantes resultaron lesionados.

A través de un comunicado firmado por la secretaria general de la Sección 38, Mtra. Isela Licerio Luévano, el sindicato expresó su solidaridad con los estudiantes, docentes, familias y personal escolar que vivieron momentos de temor e incertidumbre durante los hechos registrados en el plantel.

El organismo sindical señaló que una escuela debe ser un espacio destinado al aprendizaje, la convivencia y la seguridad, por lo que manifestó su respaldo a las personas afectadas y sus familias, además de expresar su disposición para acompañar a la comunidad escolar ante lo ocurrido.

El ataque se registró durante la mañana de este jueves, cuando dos jóvenes ingresaron al plantel con machetes, de acuerdo con los primeros reportes. La subdirectora habría intentado intervenir y fue agredida, perdiendo la vida en el lugar.

Posteriormente, dos maestros trataron de intervenir y también fueron atacados; uno de ellos permanece en estado grave. Los presuntos agresores continuaron dentro de la escuela y lesionaron a dos alumnos, quienes también fueron reportados como graves. Uno de los menores habría sufrido una lesión que provocó la amputación de una mano.

Vecinos del ejido La Unión sometieron a los dos jóvenes y los entregaron a las autoridades. Posteriormente fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Torreón, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Policía de Acción y Reacción (PAR).

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó el fallecimiento de la subdirectora y mantiene las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.