Un violento ataque con armas blancas se registró esta mañana en la Escuela Secundaria No. 13 del ejido La Unión, en Torreón. La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó que Nedi Edith, subdirectora del plantel perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes mellizos de 17 años ingresaron al plantel con machetes, supuestamente para pedir informes. La subdirectora intentó impedirlo, por lo que fue la primera en perder la vida.

Después, dos maestros trataron de intervenir y también fueron agredidos con machete, uno de ellos se encuentra en estado grave. Los agresores continuaron su recorrido y lesionaron a dos alumnos de gravedad. Uno de los menores habría sufrido la amputación de una mano en los baños de la institución.

Vecinos escucharon detonaciones, presuntamente de artefactos explosivos. Cerca las 8:40 de la mañana, habitantes del lugar sometieron a los agresores y los entregaron a la Policía Municipal. Posteriormente, los dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Torreón, Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Policía de Acción y Reacción (PAR).

Vecinos refieren que los jóvenes agresores eran ajenos al plantel. Al momento, varios estudiantes permanecen resguardados en el plantel, mientras elementos de la Policía, Sedena y la Guardia Nacional realizan las investigaciones.