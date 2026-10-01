Seguridad

Cronología: Hermanos Atacan con Armas Blancas en Secundaria de Torreón, Coahuila

Habitantes de la zona fueron quienes sometieron y entregaron a los responsables en el ejido La Unión

Habitantes de la zona fueron quienes sometieron y entregaron a los responsables en el ejido La UniónLa subdirectora fue asesinada por los hermanos en el ataque con armas blancas en la Escuela Secundaria No. 13. Foto N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La subdirectora fue asesinada por los hermanos en el ataque con armas blancas Escuela Secundaria No. 13

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+