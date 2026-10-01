Seguridad

Lanzan Disparos durante Robo de Celulares en Tienda Departamental de Puebla

Se registró un asalto al interior de un negocio ubicado en la calle 5 Sur del Barrio de Santa María Xixitla en el municipio de San Pedro Cholula

Asalto y disparos en tienda departamental en San Pedro Cholula.Asalto en tienda departamental en San Pedro Cholula. Foto: Facebook Johana Telloo

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Asalto a mano armada en tienda departamental de San Pedro Cholula, testigos reportan cinco disparos y robo de celulares.

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