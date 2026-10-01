Lanzan Disparos durante Robo de Celulares en Tienda Departamental de Puebla

Momentos de tensión vivieron clientes y trabajadores de una tienda departamental ubicada en el municipio de San Pedro Cholula en Puebla, sujetos armados ingresaron para robar varios celulares.

De acuerdo a testigos, los hombres arribaron a la sucursal ubicada en el Barrio de Santa María Xixitla y amagaron a los presentes con armas de fuego, incluso aseguran que hubieron al menos cinco disparos.

Los clientes y trabajadores procedieron a ocultarse en lugares seguros mientras que los delincuentes rompían las vitrinas del departamento de telefonía para llevarse los dispositivos móviles. Posteriormente los sujetos se dieron a la fuga a abordo de una motocicleta.

Los afectados dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 por lo que rápidamente policías municipales implementaron un operativo de búsqueda.

De manera simultanea, oficiales arribaron a la calle 5 Sur, entre la Avenida Miguel Hidalgo y la calle 3 Poniente, para tomar los datos necesarios de los hechos.

El atraco ocurrió minutos antes de las 20:00 horas del miércoles 20 de septiembre, posterior a eso se registró movilización policial en las calles de San Pedro Cholula.

Los testigos no lograron retener las características de los implicados, no obstante se sabe que escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego y que huyeron a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este caso, pero se espera que las autoridades competentes den más detalles para poder identificar a los responsables.

Este hecho no es un caso aislado puesto que la cadena de tiendas departamentales ha sido protagonista de diferentes asaltos para el despojo de celulares por lo que la sociedad considera que es importante reforzar la seguridad para no poner en riesgo la integridad de los usuarios.

Con información de N+

MCS