Sentencian a Pareja por Abuso de una Menor de Edad en Libres, Puebla

Un hombre y una mujer pasarán 25 y 20 años de prisión respectivamente, por su responsabilidad en el delito de violación cometido en agravio de una menor de edad en el municipio de Libres en Puebla.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó la culpabilidad de Jacinto 'N' y María de la Luz 'N', por lo que la autoridad judicial confirmó las sentencias condenatorias privativas de la libertad.

De acuerdo con las indagatorias, en enero de 2018, María de la Luz 'N' convenció a la víctima de 15 años de edad para salir de su comunidad con la promesa de laborar en actividades de aseo.

La mujer llevó a la menor de edad hacia un vehículo donde las esperaba Jacinto 'N', quien trasladó a ambas a un inmueble ubicado en el municipio de Libres y posteriormente a la Ciudad de México.

Se sabe que durante los traslados y estancias de los días 12 y 20 de enero de ese año, Jacinto 'N' golpeó a la víctima y consumó cópula sin su consentimiento.

Pese a los llamados de auxilio que la menor de edad dirigió a María de la Luz 'N', la mujer no prestó ayuda; permaneció en el sitio y amenazó a la víctima para evitar que informara lo ocurrido ante sus familiares o la autoridad.

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Gracias a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, la institución logró desahogar dictámenes médicos, psicológicos, de trabajo social y testimoniales ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento.

Las pruebas periciales y de campo acreditaron la autoría material de Jacinto 'N' y la coparticipación de María de la Luz 'N' en la agresión sexual. La Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmó las penas de 25 años de prisión para el sujeto y de 20 años de prisión para su cómplice.

La resolución judicial incluyó el pago de multas pecuniarias, la suspensión de derechos civiles y políticos, la negativa a la conmutación de la sanción corporal y la condena al pago de la reparación del daño moral.

Con información de N+

JAPR