Seguridad

Sentencian a Pareja por Abuso de una Menor de Edad en Libres, Puebla

Ratificaron sentencia de 25 y 20 años de prisión contra dos personas por violación de una joven de 15 años en Libres

Los sujetos trasladaron a la joven a Libres y luego a la CDMX.Los sujetos trasladaron a la joven a Libres y luego a la CDMX. Foto: FGE Puebla

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25 y 20 años de prisión para una pareja en Puebla por violación de una menor. La víctima tenía 15 años.

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