Un Sujeto Cometió Violación Agravada contra su Propia Hija durante Ocho Años en Puebla

Un hombre de la tercera edad fue vinculado a proceso luego de comprobarse su responsabilidad en el delito de violación agravada, en contra de una niña, cometido en el municipio de Teziutlán, Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que Luis 'N' de 67 años de edad presuntamente habría agredido sexualmente de manera reiterada a su hija desde el año 2018, cuando la víctima tenía apenas 11 años de edad.

De acuerdo con la investigación este sujeto aprovechó durante todo este tiempo la relación de confianza que existe entre ambos para abusar sexualmente de ella.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Luis N., de 67 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada en contra de una niña, ocurrido en el municipio de Teziutlán.#FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/0hJ4phf47j — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 28, 2026

Las autoridades revelaron que el hecho más reciente ocurrió el pasado 9 de septiembre de 2026 en un hotel de Teziutlán, donde la víctima habría sido nuevamente agredida mediante violencia.

Después de analizar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el 24 de septiembre de 2026 la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Luis 'N' por violación agravada, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La Fiscalía de Puebla continuará con las diligencias correspondientes, con perspectiva de género y protección integral de la víctima.

Con información de N+

JAPR