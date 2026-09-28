Seguridad

Un Sujeto Cometió Violación Agravada contra su Propia Hija durante Ocho Años en Puebla

Luis 'N' abusaba reiteradamente de la víctima desde que la niña tenía 11 años de edad en el municipio de Teziutlán

Desde que la menor iba en primaria, el sujeto abusaba de ella.Desde que la menor iba en primaria, su papá abusaba de ella. Foto: FGE Puebla

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Luis 'N', de 67 años, enfrenta cargos por violación agravada contra su hija desde que tenía 11 años en Teziutlán.

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