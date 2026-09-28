Una movilización de corporaciones de seguridad se registró esta mañana, luego de que un taxista de 66 años fuera localizado sin vida al interior de su unidad, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Román Cepeda, a la altura de la entrada a la colonia 24 de Agosto.

De acuerdo con el parte informativo, cerca de las 9:46 horas, trabajadores del establecimiento solicitaron el apoyo de una operadora de la misma línea de taxis. Los empleados le señalaron que el conductor de la unidad permanecía en el vehículo y no respondía, por lo que se realizó el reporte correspondiente para solicitar apoyo.

El conductor fue identificado como Alfredo Parra Rosales, de 66 años de edad, operador de la unidad ST-100 de Taxi Villita.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo sin embargo, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para tomar conocimiento de los hechos, así como personal de Transporte Público, debido a que se trataba de una unidad destinada al servicio de taxi. También se presentó el propietario del vehículo.

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.