Seguridad

Localizan Muerto a Taxista Dentro de su Vehículo en Piedras Negras, Coahuila

El conductor fue localizado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Román Cepeda

El conductor fue localizado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Román CepedaFueron los trabajadores del lugar quienes solicitaron el apoyo. Foto: Cruz Roja

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