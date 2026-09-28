Seguridad

Detienen a Mujer por Presunto Robo de Identidad y Fraude en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Los hechos ocurrieron al interior de una sucursal de una cadena departamental nacional, a donde la imputada acudió con la intención de retirar una motocicleta adquirida en línea

Detienen a Mujer por Presunto Robo de Identidad y Fraude en Ciudad Victoria, TamaulipasDetienen a Mujer por Presunto Robo de Identidad y Fraude. Foto: SSP Tamaulipas

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Robo de identidad y fraude en Tamaulipas: Mujer intentó retirar moto con identificación falsa. La Guardia Estatal intervino a tiempo.

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