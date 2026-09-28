Detienen a Mujer por Presunto Robo de Identidad y Fraude en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal adscritos a la Coordinación Municipal Victoria detuvieron a una mujer acusada de los delitos de robo de identidad y tentativa de fraude, luego de un reporte emitido desde el centro de comando C5.

Los hechos ocurrieron al interior de una sucursal de una cadena departamental nacional, a donde la imputada acudió con la intención de retirar una motocicleta adquirida en línea.

Para realizar el trámite, presentó una copia a color de una identificación oficial cuyos datos pertenecían a otra clienta.

El personal del establecimiento identificó la irregularidad, ya que contaban con un reporte previo y copia de la denuncia interpuesta por la titular de la tarjeta de crédito sustraída con la que se hizo la compra, por lo que solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad.

Al notar la llegada de las autoridades, la mujer intentó darse a la fuga; sin embargo, efectivos de la Guardia Estatal le dieron alcance en las inmediaciones del lugar.

Tras su detención, la persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) para determinar su situación legal.