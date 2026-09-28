Adulto Mayor es Investigado por Intentar Atropellar a su Pareja en Santiago, NL

Un hombre fue detenido por presuntamente intentar atropellar a su pareja de 70 años de edad, esto en hechos ocurridos en el municipio de Santiago, Nuevo León. El presunto agresor ya fue internado en el penal de Apodaca por el delito de tentativa de feminicidio.

De acuerdo con lo informado, el intento de atropello ocurrió después de que la pareja discutió por temas de dinero. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que el hombre acelera para en dirección a la mujer que va cruzando por el Callejón de la Peña en la colonia los Rodríguez, en Santiago.

Además, presuntamente el hombre habría amenazado de muerte a su pareja antes de salir del domicilio, subir a su vehículo e intentar atropellarla. Como se muestra en el video de la cámara de seguridad, la mujer alcanzó a esquivarlo de manera parcial, resultando únicamente con algunos golpes en el cuerpo.

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El detenido, quien actualmente se encuentra internado en el penal de Apodaca, fue identificado como José 'N'. El hombre quedo a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y el investigado por las autoridades por el probable delito de tentativa de feminicidio. Se espera que en las próximas horas den a conocer avances del caso.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

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