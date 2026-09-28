Seguridad

Adulto Mayor es Investigado por Intentar Atropellar a su Pareja en Santiago, NL

José 'N' fue internado en el penal de Apodaca por el presunto delito de tentativa de feminicidio

Detenido por intentar atropellar a su pareja en SantiagoEl presunto agresor fue detenido por las autoridades municipales. Foto: Policía de Santiago

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