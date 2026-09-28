Accidentes

Vuelca Camión Cisterna con Agua Potable en Ciudad Juárez

El conductor perdió el control de la pesada unidad y terminó volcado sobre la vialidad

Vuelca cisterna y provoca cierre vialVuelca cisterna y provoca cierre vial. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Camión cisterna con agua potable vuelca en Ciudad Juárez tras perder el control en una curva.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+