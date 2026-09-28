Vuelca Camión Cisterna con Agua Potable en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes se registró un accidente vial sobre el Blvd. Manuel Talamás Camandari y Blvd. Independencia, donde una cisterna que transportaba agua potable terminó volcada sobre la vialidad.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el conductor del camión perdió el control al tomar una curva ubicada en la intersección mencionada, por lo que terminó volcado en la parte inferior del paso a desnivel.

Tras recibir el reporte por parte de conductores que transitaban por la zona, hasta el lugar arribaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial para atender el incidente y realizar las labores correspondientes.

Ante esto, los agentes procedieron a cerrar la circulación de la parte inferior del paso a desnivel, en sentido de norte a sur, generando tráfico vehicular en la zona, principalmente para quienes buscaban incorporarse a la Talamás Camandari y para quienes continuaban hacia Ciudad Universitaria.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas ni daños a otros vehículos; únicamente la unidad resultó afectada. Se espera que en las próximas horas acudan grúas especializadas para realizar las maniobras necesarias y retirar la pesada unidad de la vialidad.