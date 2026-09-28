¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala Hoy? Conagua Informa Nuevo Nivel en las Presas por Lluvias

Las lluvias que se han registrado en el mes de septiembre han beneficiado al Sistema Cutzamala; aquí te decimos cuánta agua hay hoy, 28 de septiembre de 2026, en las presas, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Sistema Cutzamala cerró agosto de 2026 con el 81.05% de su capacidad total. Con las lluvias de las últimas semanas, el nivel del agua ha ido en aumento en las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque.

¿Cuánta agua tiene el Cutzamala?

La Comisión Nacional del Agua reportó cuánta agua hay en cada una de las presas que conforman el Sistema Cutzamala, el cual abastece a gran parte de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México.

Villa Victoria: 84.03%.

Valle de Bravo: 89.01%.

El Bosque: 84.34%.

En total, el Cutzamala cuenta actualmente con el 86.62% de su capacidad total, es decir, 5.57% más que en agosto de 2026.

En el Cutzamala hay 677,821,000 metros cúbicos de agua. Para que alcance el 100% de su capacidad, falta 13.38%, porcentaje que corresponde a 104,700,000 metros cúbicos de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que seguirá lloviendo en la Ciudad de México y en el Estado de México hoy con posibles descargas eléctricas. Además, habrá fuertes precipitaciones en varios estados de la República mexicana por el próximo impacto del huracán Polo en Baja California Sur.

Toma tus precauciones, las lluvias en el Estado de México podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida, alertó el Meteorológico Nacional.

RMT