Medio Ambiente

¿Cuánta Agua Hay en el Cutzamala Hoy? Conagua Informa Nuevo Nivel en las Presas por Lluvias

En lo que va de septiembre, el nivel del agua ha aumentado más del 5% respecto al mes de agosto de 2026

Presa Valle de BravoPresa Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias! El Sistema Cutzamala alcanza el 86.62% de su capacidad gracias a las lluvias de septiembre. Descubre cuánta agua hay en cada presa y qué esperar en los próximos días.

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