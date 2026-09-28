Profepa y Marina Supervisan Limpieza en el Río Pánuco al Norte de Veracruz

Autoridades federales informaron que se mantienen trabajos de limpieza y recuperación en la margen veracruzana del Río Pánuco, luego de que se detectara una coloración oscura en descargas de la refinería madero tras las intensas lluvias del pasado 25 de septiembre.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa) y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un recorrido conjunto y constataron las labores en el área. Además, se estableció comunicación con pescadores para conocer sus necesidades y dar seguimiento a la situación.

También se dieron a conocer las tareas de desazolve y se mantienen barreras de contención en puntos de descarga. Por otra parte fueron reforzados los muestreos de agua y sedimentos en distintos puntos del afluente.

Pemex informó que 16 unidades tipo vactor han sido utilizadas para recuperar una mezcla de agua y residuos, que posteriormente es enviada a tanques de recuperación para su procesamiento.