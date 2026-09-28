Medio Ambiente

Profepa y Marina Supervisan Limpieza en el Río Pánuco al Norte de Veracruz

Los trabajos incluyen desazolve, colocación de barreras y análisis en diferentes puntos del afluente para dar seguimiento al fenómeno

Pemex realiza tareas de limpieza Río Pánuco al norte de la entidad veracruzanaPemex realiza tareas de limpieza Río Pánuco al norte de la entidad veracruzana. Foto: PEMEX

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Tras las lluvias, PEMEX trabaja en la limpieza del Río Pánuco. Con 16 unidades vactor y barreras de contención, buscan recuperar el afluente.

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