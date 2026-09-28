Música y conciertos

Bono Revela Por Qué Rosalía Inspiró una Canción de U2

El vocalista irlandés habló sobre uno de los temas que formará parte de 'Carnaval de Luz'

Bono Revela Por Qué Rosalía Inspiró una Canción de U2Bono Revela Por Qué Rosalía Inspiró una Canción de U2. Foto: Reuters

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Bono de U2 confiesa su fascinación por Rosalía, quien inspiró 'The Mirror Maker'. El nuevo álbum 'Carnaval de Luz' promete sorprender.

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