Bono Revela Por Qué Rosalía Inspiró una Canción de U2

Bono, el vocalista de la banda irlandesa U2, reveló que una de las canciones de su próximo álbum no solo está inspirada en Rosalía, sino que fue creada para celebrarla como una "artista extraordinaria". La aclaración pone fin a las especulaciones en torno al título del tema, The Mirror Maker, el cual forma parte de 'Carnaval de Luz', el decimosexto álbum de la agrupación que se publicará el próximo 13 de noviembre tras nueve años sin lanzar material inédito.

El músico de 66 años explicó que el tema aborda el narcisismo y la idea de "perderse en el espejo", destacando que la cantautora catalana pertenece al grupo de creadores que buscan ir más allá y "atravesarlo". Bono confesó que para lanzar la canción solicitó la opinión de la actriz Penélope Cruz, quien lo animó a contactar directamente a la artista para contar con su consentimiento.

El líder del grupo admitió además una profunda fascinación por el trabajo de Rosalía, señalando que la cantante se adelantó a ciertos conceptos que U2 buscaba explorar en su nueva producción, lo que resultó ser un proceso "molesto y a la vez muy inspirador". A pesar de haber intercambiado mensajes y conversado sobre su admiración mutua por el poeta Federico García Lorca, el cantante señaló que aún no se han conocido en persona y que continúa reuniendo valor para enviarle la mezcla final del tema.

Por su parte, el productor del álbum, Garrett 'Jacknife' Lee, detalló que la composición de la canción comenzó en 2017 y requirió cerca de 196 versiones hasta encontrar su enfoque definitivo.

Aunque inicialmente consideraron invitar a Rosalía a interpretar el pasaje inicial, decidieron mantener la toma vocal de Bono por la naturaleza conceptual del tema, el cual inicia con un riff de guitarra acústica en el que el vocalista simula el registro de la artista española.

La confirmación del nuevo proyecto discográfico vino directamente de Bono durante una conversación en el podcast del Irish Times, donde puso fin a meses de especulación. "El nuevo álbum se llama 'Carnaval de Luz'... es material potente", adelantó el vocalista sobre esta producción, la cual llega justo antes del aniversario número 50 de la fundación de la banda en Dublín, ocurrida el 25 de septiembre de 1976.

Este lanzamiento representa el decimoquinto álbum en la historia del grupo y su primer trabajo con canciones inéditas desde Songs of Experience en 2017. Como primer adelanto de esta nueva etapa musical, la agrupación estrenó el sencillo Street of Dreams, marcando el inicio de la ruta hacia su nuevo material de estudio.

Con una alineación histórica intacta desde sus inicios —integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.—, U2 suma alrededor de 175 millones de discos vendidos a nivel mundial. Sobre la longevidad del grupo tras cinco décadas de carrera, Bono atribuyó la permanencia de la banda a una combinación de amistad y la búsqueda constante de la canción perfecta.