Fatal Accidente en Atizapán Hoy Genera Caos Vial: ¿Qué Pasó en la Chamapa-Lechería?

Un fatal accidente ocurrió este lunes en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), sobre la autopista Chamapa-Lechería.

Los hechos se registraron sobre el kilómetro 10 de la autopista, donde un motociclista falleció tras impactarse en la parte trasera de una unidad de carga.

Aparentemente otro tráiler se le cerró a la víctima, quien trató de evitar el impacto contra la pesada unidad que se encontraba detenida. El golpe fue tan duro que el motociclista murió en el lugar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Motociclista tras Chocar con un Camión en la Chamapa-Lechería

Personal de emergencia llegó a la zona del accidente y confirmó el deceso de la persona.

El lugar se encuentra ya resguardado por elementos de la Guardia Nacional (GN). También llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El accidente provoca un largo asentamiento vial que se extiende por aproximadamente 5 kilómetros con destino hacia la autopista México-Querétaro, la incorporación a la avenida Lago de Guadalupe o para dirigirse hacia la zona del circuito Exterior Mexiquense, donde solo hay un carril habilitado.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o desviarse hacia la zona del Anillo Periférico.

Con información de N+