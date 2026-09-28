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Fatal Accidente en Atizapán Hoy Genera Caos Vial: ¿Qué Pasó en la Chamapa-Lechería?

Se registra un largo asentamiento vial que se extiende por aproximadamente 5 kilómetros

Accidente en la autopista Chamapa-LecheríaAccidente en la autopista Chamapa-Lechería. Foto: N+

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Impactante accidente en Atizapán: motociclista fallece en la Chamapa-Lechería. El tráfico está detenido por 5 km. Conoce más y evita la zona.

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