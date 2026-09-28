Accidentes

Choque entre Dos Vehículos Deja Dos Muertos y Una Persona Lesionada en Tamaulipas

Tras el reporte del percance, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para realizar la valoración de los involucrados y brindar atención médica

Choque entre Dos Vehículos Deja Dos Muertos y una Persona Lesionada en TamaulipasChoque entre Dos Vehículos Deja Dos Muertos y una Persona Lesionada. Foto: SSP Tamaulipas

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Accidente fatal en la carretera Victoria-Monterrey: dos fallecidos y un lesionado. Autoridades aseguran la zona y llaman a reportar emergencias al 911.

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