Choque entre Dos Vehículos Deja Dos Muertos y Una Persona Lesionada en Tamaulipas

Un choque entre dos vehículos registrado a la altura del kilómetro 95 de la carretera federal 85 Victoria-Monterrey dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más lesionada, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Tras el reporte del percance, elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para realizar la valoración de los involucrados y brindar atención médica de emergencia al herido.

Por su parte, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Magueyes desplegó un operativo para brindar seguridad perimetral, resguardar la zona del siniestro y apoyar a las autoridades correspondientes con el control del tráfico.

Aunque la circulación fluyó con lentitud durante las labores de auxilio y peritaje, la vialidad quedó completamente habilitada en ambos sentidos una vez concluidos los trabajos de atención.

La SSPT reiteró el llamado a la población para reportar cualquier eventualidad a los números de emergencia 911 y 089.