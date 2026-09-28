Investigan Muerte de Hombre en la Zona Norte de Monterrey

Autoridades investigan el fallecimiento de un hombre en la zona norte de Monterrey. El hecho fue reportado sobre la avenida La Esperanza, en su cruce con las calles Montaña y Antonio González, dentro de la colonia Ampliación Municipal, donde se registró una movilización de elementos de Fuerza Civil.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima sería un hombre de la tercera edad, quien presuntamente habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante parte de la madrugada.

Posteriormente, mientras se dirigía a comprar más cerveza y al llegar a un domicilio, aparentemente se desvaneció y cayó al suelo, golpeándose fuertemente.

Personas que se encontraban en el sitio solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia; sin embargo, a su llegada, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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El área permaneció acordonada mientras se esperaba la llegada de agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes.

A simple vista, las autoridades no observaron huellas de violencia en el cuerpo, aunque será la autopsia de ley la que determine con precisión las causas del fallecimiento. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.