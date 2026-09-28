Accidentes

Investigan Muerte de Hombre en la Zona Norte de Monterrey

Un adulto mayor perdió la vida luego de aparentemente desvanecerse y caer mientras se dirigía hacia un domicilio en la colonia Ampliación Municipal

Hombre muere en calle de Monterrey.Hombre muere en calle de Monterrey. Foto: N+

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Un adulto mayor muere en la zona norte de Monterrey tras caer en la calle. Las autoridades buscan esclarecer fallecimiento de hombre.

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